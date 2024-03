Sono iniziate le offerte di primavera Amazon e in questo articolo trovate la nostra selezione dei migliori smartphone da comprare per questa giornata di offerte. Puoi trovare qui tutte le migliori offerte di Primavera Amazon e in particolare la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Se volete seguire la "diretta" relativa alle Offerte di Primavera Amazon potete seguirci sul nostro canale Telegram, dove se attiverete le notifiche riceverete in tempo reale sul vostro smartphone tutte le offerte più interessanti e sarai fra i primi a poterne usufruire, prima che finiscano. TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA

Smartphone in offerta

TOP 3

Realme 12 Pro+ Anche quest'anno è Realme ad avere "lo smartphone delle offerte Amazon". Parte proprio oggi l'annunciata promozione su Realme 12 Pro e 12 Pro+. A questo prezzo si tratta di una piccola gemma che non dovreste farvi sfuggire. Non esistono praticamente altri smartphone in questa fascia di prezzo che possano offrirvi una fotocamera zoom come fa Realme.

Motorola Moto Edge 30 Fusion Questo smartphone è stato lanciato più di un anno fa ma al prezzo a cui viene offerto oggi è davvero difficile resistergli. É dotato di 8 GB di RAM, uno schermo a 144 Hz ed è uno dei pochi smartphone rimanenti sul mercato che puntano anche su sottigliezza e leggerezza. Il tutto con un processore top di gamma (di qualche anno fa) e un Android molto pulito.

Samsung Galaxy S24 + Buds 2. Questa è una delle prime vere offerte interessanti per S24 su Amazon per portarselo a casa ad una cifra che si avvicina ai 900€. Si tratta del top di gamma dell'azienda per il 2024, per la precisione nella sua versione più piccola e compatta. Potete portarvi a casa scontati però anche S24+ e S24 Ultra. Nel prezzo sono incluse anche le cuffie true wireless di Samsung.

