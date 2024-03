La memoria non è mai abbastanza, diceva un vecchio saggio, e con tutti i prodotti scontati che abbiamo selezionato per voi non dovrete fare più nodi al fazzoletto!

Che si tratti della memoria RAM o dello spazio di archiviazione, c'è sempre una buona ragione per averne di più. E le offerte di Primavera Amazon sono un ottimo pretesto per acquistare un SSD / HDD, o un nuovo banco di RAM, o anche solo una capiente scheda SD. Prima di iniziare quindi con la nostra selezione di questo tipo di prodotti, date un'occhiata anche alla TOP 10 dei migliori prodotti di elettronica scontati da Amazon in questi giorni: magari troverete un'ispirazione che non sapevate di volere! E per conoscere tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, seguiteci sul nostro canale Telegram, dove potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto raggiungerete la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA

Indice

TOP 3

Quando si parla di "memorie" è assai difficile consigliare qualcosa di generico, perché sono componenti che rispondono a esigenze molto specifiche. La nostra top 3 quindi non è tanto sul tema dell'universalità, quanto del rapporto qualità / prezzo. Subito sotto trovate un elenco più ampio di SSD, RAM ed SD per ogni esigenze e formato, dove potrete senz'altro trovare quello che fa più al caso vostro. SanDisk Extreme PRO 256GB Con i prezzi delle schede SD ormai popolari, se devi fartene una, fattela buona! E SanDisk è ovviamente in prima linea, con questa variante da ben 256 GB ad alta velocità, adatta anche per riprese in 4K a elevato bitrate.

Non li vuoi 32 GB di RAM per il tuo PC fisso? Compatibilità permettendo, a questo prezzo è quasi un crimine non approfittarne!

Chiudiamo con un SSD esterno e non interno. Perché? Perché è senz'altro più universale, senza sacrificare molto la velocità. Non a caso la serie portatile di Sandisk vende sempre bene, e con 2 TB di spazio potrete portare sempre con voi tutti i dati che volete, oppure semplicemente lasciarlo collegato al PC e usarlo come secondo spazio di archiviazione.

SSD / HDD

RAM

Schede SD