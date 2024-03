La nostra selezione dei TV che conviene davvero acquistare, in base al rapporto qualità / prezzo o per altri fattori.

Benvenuti nella nostra selezione dei televisori più interessanti tra quelli presenti nelle offerte di primavera Amazon 2024.

Indice

TOP 3

I migliori 3 televisori che abbiamo scelto sono molto diversi uno dall'altro, proprio per dare a ciascuno un valido modello da scegliere, a seconda delle proprie esigenze. Attenzione, questo non significa che siano i migliori in assoluto, ma solo che sono particolarmente convenienti. Dopo la TOP 3 trovate comunque tanti altri modelli, divisi per diagonale e ordinati per prezzo crescente, in modo che possiate facilmente vagliare delle alternative. Hisense 50 UHD Partiamo bene con un bel 50 pollici Hisense a risoluzione 4K, con supporto HDR e Dolby Vision, oltre ad Alexa come assistente, e al sistema operativo VIDAA dell'azienda. Con 5 pollici in più sarebbe stato perfetto, ma anche così rappresenta comunque una buona scelta.

Hisense QLED 43'' Proseguiamo con un più piccolo 43 pollici, sempre 4K, ma di alta qualità. Ci sono infatti il supporto sia al Dolby Vision che al Dolby Atmos, i comandi vocali con Alexa o Google Assistant. In definitiva è un TV più compatto, destinato magari a chi abbia una stanza più piccola, ma senza rinunciare minimamente alla qualità visiva, che è anzi di primo livello in questa fascia.

LG NanoCell 75'' Chiudiamo la TOP 3 con un generosissimo 75 pollici anche lui al miglior prezzo di sempre. Siamo un po' agli antipodi rispetto alla proposta precedente. Questo LG è destinato a chi abbia una grande stanza, con tanto spazio per la TV, ma non voglia spendere un patrimonio. E dove lo trovate un altro 75 pollici di questo livello a questo prezzo? Chiaro, non sarà il miglior pannello disponibile sul mercato TV, ma parliamo comunque di un 4K NanoCell con webOS e assistenti vocali Alexa e Google Assistant, e ovviamente, come gli altri modelli selezionati, non teme lo switch off grazie al supporto DVB-T2 HEVC Main 10.

TV fino a 43 pollici

TV fino a 55 pollici

TV fino a 65 pollici

TV oltre 65 pollici