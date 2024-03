Ci sono tanti videogiochi tra la pioggia delle migliori offerte di Primavera Amazon. In questo articolo abbiamo selezionato alcuni titoli che vale davvero la pena recuperare su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, insieme ad una manciata di periferiche, come gamepad e altri accessori. Se voleste però una panoramica più completa sull'evento di sconti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete poi raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA

Indice

EA SPORTS FC 24

Partiamo subito a bomba con il minimo storico sul nuovo corso di FIFA, quel EA SPORTS FC 24 che tanto ha fatto discutere. In ogni caso, è il solito vecchio FIFA, nel bene e nel male. Una formula che funziona ancora, sia come gameplay che come contenuti - soprattutto come contenuti, perché ne è pieno. A 24,98€ ci sentiamo di consigliarlo senza troppi fronzoli.

Xbox Wireless Controller

Oltre al fatto che si tratta di uno dei più apprezzati in assoluto (e uno dei più, come dire, "emulati" dalle terze parti), che dire che non sia già stato detto sul controller Xbox? Grazie alle Offerte di Primavera, è possibile recuperare molte colorazioni ad un prezzo molto scontato. Le abbiamo tutte racchiuse nella lista qui sopra!

Prince of Persia: The Lost Crown

Passato un po' in sordina, il nuovo Prince of Persia è in realtà un videogioco di eccezionale fattura, un'avventura bidimensionale realizzata con cura e maestria, caratterizzata da un sistema di combattimento pulito, un'ottima longevità e un disegno dei livelli che dimostra quanto le due dimensioni abbiano ancora moltissimo da dire. Imperdibile a 30€, fatelo subito vostro.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage è la risposta a chi voleva un Assassin's Creed più fedele alle origini della saga. Segna anzitutto il ritorno del predominante parkour di cui si fregiava la serie agli inizi, e poi rimuove le statistiche e i numeri, concentrandosi sullo stealth e sulla pianificazione per la risoluzione delle missioni. Un altro titolo che vale la pena recuperare a 31€.

Tutti i migliori videogiochi in offerta