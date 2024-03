Che secchiata di sconti Xiaomi per le migliori offerte di Primavera Amazon! Ebbene sì, l'azienda cinese tra le più versatili sul mercato è attiva protagonista di questa promozione del colosso dell'e-commerce, tanto è vero che troverete dei prezzi molto prelibati su smartphone, robot aspirapolvere e molto altro. Se però preferite dare un'occhiata ai migliori ribassi in senso assoluto, fate un salto sulla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto, poi, potete raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA

POCO C65

POCO, l'azienda associata a Xiaomi, si sta facendo sempre più un nome importante nella fascia media. Nella TOP 5 ci mettiamo proprio POCO C65, che è disponibile al miglior prezzo di sempre. Display a 90 Hz, tripla fotocamera e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida per un prodotto davvero imperdibile a 149€.

Xiaomi Robot Vacuum S12

Xiaomi Robot Vacuum S12 è il robot dell'azienda che ha il merito di aver portato caratteristiche fino a poco tempo fa riservate ai modelli top in una fascia di prezzo molto più bassa: la navigazione è precisa, l'aspirazione è potente e lava pure i pavimenti, il tutto con una app di qualità. Sfruttate il prelibatissimo sconto primaverile per approfittare di un grandissimo affare, visto che non è mai costato così poco.

Redmi Buds 4 Lite

Auricolari wireless con connettività Bluetooth 5.3 e cancellazione del rumore assistita dall'AI ad un prezzo davvero bassissimo. Tra i migliori in assoluto a meno di 20€, non dovete assolutamente lasciarveli sfuggire. Occhio, perché ci sono anche gli Xiaomi Redmi Buds 3 Pro in promozione.

