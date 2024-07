Tutte le carte Pokémon e Magic: The Gathering in sconto per il Prime Day di Amazon!

Siamo in pieno Prime Day: fino alla mezzanotte del 17 luglio 2024, Amazon propone decine di migliaia di prodotti in sconto, solo per gli abbonati al servizio Amazon Prime. Come per le ultime giornate di promo, anche questo Prime Day estivo vede fra i suoi protagonisti tanti prodotti legati a due marchi di giochi di carte collezionabili fra i più diffusi al mondo: Pokémon GCC e Magic: The Gathering.

In questo articolo abbiamo raccolto tutti, ma proprio tutti, i prodotti legati ai due giochi di carte in sconto Prime Day. Non sempre sono sconti straordinari, ma chi colleziona carte del genere sa che ogni euro risparmiato e un guadagno. C'è da dire che gli sconti sulle carte Pokémon sono forse più golosi e variegati, visto che ci sono tanti tipi di prodotti (fra cui anche quelli con scatola di latta) a prezzi davvero niente male. Gli sconti sulle Magic sono invece relativi a prodotti un po' più datati, ma c'è da dire che quello delle Magic è un mercato florido e piuttosto costoso, e di conseguenza è difficile trovare sconti consistenti su set più ricercati dal grande pubblico.

