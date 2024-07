Qualunque sia la vostra esigenza, in questo articolo troverete il componente giusto per il vostro PC. Abbiamo raccolto le migliori offerte Prime Day per l'informatica, trovando una gran quantità di processori, GPU, schede madri, case, dissipatori, alimentatori e altro ancora, tutti a prezzi super convenienti. Avete l'imbarazzo della scelta tra le tante soluzioni che vi proponiamo, e se non dovesse bastarvi potete dare un'occhiata anche alla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Vi ricordiamo che per sapere tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale potete seguirci sul nostro canale Telegram. In più, tramite il pulsante qui sotto potete raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. Offerte AmazoN PRIME DAY

Indice

TOP 3

Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC Una bella versione custom della NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER con un design a tre ventole e prestazioni ottimizzate, grazie all'overclock di fabbrica. La 4070 SUPER è la scheda dell'anno, una delle migliori realizzate da NVIDIA. Supporta il DLSS 3.5 e permette di giocare alla grande in Full HD e QHD, ma se la cava molto bene anche in 4K. Se volete aggiornare il vostro PC gaming, questa fa per voi!

Corsair RM850e Aggiornate il vostro alimentatore con questo potente modello da 850W e certificazione 80 Plus Gold. Ha la compatibilità con gli standard ATX 3.0 e PCIe 5.0, monta il nuovo connettore a 600W per la GPU ed è completamente modulare. Una soluzione perfetta anche per i PC gaming più esigenti, oggi al miglior prezzo di sempre.

NZXT H6 Flow RGB Un case per PC desktop davvero spettacolare, grazie alla doppia finestra in vetro sul fronte che lascia tantissimo spazio alla vista dei componenti interni. Tutto questo grazie anche al design a doppia camera, che permette di avere tanto spazio in dimensioni relativamente contenute. Lo abbiamo provato con mano nella nostra recensione completa di NZXT H6 Flow RGB. Al prezzo di oggi è da prendere senza riserve.

Schede Video

Processori Intel

Scheda madre

Dissipatori e Ventole

Alimentatori

Case

Se la nostra selezione di prodotti per l'informatica e il PC gaming non è abbastanza per voi, potete consultare tutte le offerte disponibili su Amazon.it. Di seguito vi lasciamo i link per le altre raccolte che abbiamo curato personalmente, con tanti altri prodotti in sconto da non perdere per il Prime Day. Smartphone

