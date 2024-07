La data di partenza del Prime Day 2024 è quella di domani 16 luglio 2024, ma alcune aziende hanno già attivato degli sconti sui robot aspirapolvere. Andiamo subito a vederli, però prima segnatevi le pagine relative alle migliori offerte Prime Day ed in particolare quella della nostra selezione delle TOP 10, poiché saranno spesso aggiornate durante il periodo di promozioni. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. Offerte AmazoN PRIME DAY

TOP 3

LEFANT F1

LEFANT F1 è attualmente il robot aspirapolvere da comprare nel caso voleste spendere il meno possibile e portarvi a casa comunque un ottimo modello, con aspirazione da 5.000 Pa. Per di più, in modalità aspirazione silenziosa, riesce a funzionare per circa 200 min coprendo fino a 200 m² di superficie. Inoltre, potrete gestire il robot direttamente dal vostro smartphone tramite app dedicata, la quale supporta anche Alexa e Google Assistant.

iRobot Roomba I3152

C'è un brand che ancora oggi è sinonimo di robot aspirapolvere semplici da usare: parliamo di Roomba iRobot. Guarda caso, questo I3 è davvero facilissimo da utilizzare, tanto è vero che è molto consigliato per chi non è molto avvezzo alla tecnologia. Si tratta di un modello che non si perde in fronzoli, con sensori Dirt Detect che identificano il livello di sporco ed intensificano la pulizia, oltre al sistema operativo iRobot OS che memorizza le vostre abitudini di pulizia, così da automatizzare tutto il processo.

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI

Minimo storico assoluto per il robot aspirapolvere di ECOVACS, un modello con potenza di ben 6.000 Pa e base multifunzione integrata. Grazie al sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante, vanta un'enorme potenza di aspirazione ed un sistema di lavaggio di ultima generazione. Non dimenticate di spuntare la casella ''COUPON'' per massimizzare il risparmio ed acquistare a prezzo super scontato uno dei migliori modelli sul mercato.

