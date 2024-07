Quali sono gli smartphone del Prime Day a meno di 200€?

Vi abbiamo già proposto la nostra lista dei migliori smartphone scontati al Prime Day, ma se volete spendere meno di 200€ e volete una scelta più ampia questa è la nostra lista. Potete oppure consultare le migliori offerte Prime Day e in particolare la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. Offerte AmazoN PRIME DAY

TOP 3

Ancora una volta Xiaomi con il suo brand Redmi ha realizzato una serie di ottimi smartphone economici (in questo caso a meno di 200€). Fra questi, questo è probabilmente il migliore per rapporto qualità prezzo, anche perché ha un taglio di memoria 8/128, niente affatto comune in questa fascia di prezzo.

Se volete spendere ancora meno questo Realme C65 è sicuramente una delle scelte migliori. A questo prezzo vi portare a casa una ricarica più veloce di molti top di gamma, un refresh rate del display aumentato e anche 8 GB di RAM. Sicuramente questo è uno dei migliori smartphone per rapporto qualità di prezzo del Prime Day 2024.

TCL non è uno dei brand più popolari nel mondo degli smartphone ma se volete spendere poco potreste dargli fiducia, specialmente per questo modello NXTPAPER che offre un display con un particolare trattamento anti-riflesso, cosa che praticamente nessuno smartphone offre. E in più abbiamo comunque 8 GB di RAM e una batteria da oltre 5.000 mAh.

