Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale , non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram , dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive .

Indice

TOP 3

CMF Phone 1 è il primo smartphone appena lanciato del nuovo sub-brand di Nothing . Trovate qui la nostra recensione completa . Questo smartphone è particolarmente "speciale" al prezzo promozionale attuale, che è poi anche quello di lancio, e che non sappiamo però quanto durerà. Costa poco, funziona molto bene e garantisce una lunga durabilità costruttiva, grazie alla sua cover removibile.

Nothing Phone (2) è uno smartphone diverso da tutti gli altri. Nothing infatti si concentra molto sul design dei suoi dispositivi e sul software. Il design di questo Phone (2), come si vede anche dall'immagine, è trasparente sul retro, rendendolo un dispositivo molto curioso e diverso da tutti gli altri. In più il software è pulito e curato, in contrapposizione ai software dei concorrenti spesso pieni di funzioni per molti inutili e che possono appesantire e confondere l'utente.