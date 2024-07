Quali sono le migliori offerte di smartwatch per il Prime Day 2024?

Il Prime Day è ormai iniziato ed è facile perdersi fra le tantissime offerte che trovate su Amazon. Per fortuna abbiamo lavorato in questi giorni per raccogliere le migliori offerte di smartwatch e aiutarti così nella scelta. Se vuoi scoprire di più su questa giornata di sconti Amazon la cosa migliore da fare è aprire l'articolo delle migliori offerte Prime Day oppure andare direttamente alla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirti di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo puoi attivare le notifiche per non perderti nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto puoi invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. Offerte AmazoN PRIME DAY

Smartwatch a meno di 100€

Se volete uno smartwatch scontato a meno di 100€ questa è la selezione che fa per voi. Troviamo prodotti di diverso tipo. Abbiamo un economico smartband "allargato" di Huawei e un leggerissimo smartwatch quadrato di Amazfit. Ma i due prodotti più interessanti sono probabilmente l'orologio circolare di Honor, grazie appunto al suo design, e il CMF Watch Pro, ovvero la prima iterazione di uno dei migliori smartwatch economico mai lanciato sul mercato.

Smartwatch a meno di 200€

I prodotti selezionati in questa pagina sono fra i migliori in assoluto che abbiamo provato negli ultimi anni. Per quanto riguarda lo smartwatch Samsung è vero che è stato lanciato la nuova versione ma è anche vero che le differenze sono microscopiche e che questo sconto su uno dei migliori smartwatch Wear OS non dovreste proprio perdervelo. Allo stesso modo anche Watch Fit 3 di Huawei è uno degli smartwatch più apprezzati dell'ultimo anno. Il design sembra quello di Apple Watch, le funzioni sono ovviamente inferiori, ma la sua incredibile autonomia e la sua leggerezza da sole basteranno a convincervi.

Smartwatch a meno di 300€

Se potete scegliere qualcosa in più qui trovate fra i dispositivi indossabili migliori in circolazione. Parliamo per esempio del TicWatch che è dotato di ben due display sovrapposti in modo da ottimizzare il consumo energetico e offrire il meglio di Wear OS con un'autonomia superiore. Abbiamo poi un ottimo smartwatch Garmin, che offre quindi funzionalità particolarmente avanzante e apprezzate anche per lo sport e il Pixel Watch 2, perfetto per chi ama l'esperienza Google e vuole massima integrazione con i suoi servizi.

Apple Watch

Se avete un iPhone rimane vero che il miglior prodotto per voi è un Apple Watch. Qui ve ne proponiamo diverse versioni, anche in diverse taglie, con o senza connettività LTE e anche nella versione SE più economica.

