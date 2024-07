TOP 10 Prime Day 2024: le migliori offerte anticipate già disponibili adesso

Le grandi offerte Prime Day stanno arrivando, anzi sono già qui. La data ufficiale per l'inizio della promozione su Amazon Italia è fissata per domani, 16 luglio 2024, e saranno due giorni di sconti da non perdere per gli appassionati di tecnologia e non solo. Già da ora, però, sono disponibili tante opportunità di risparmio, con una bella selezione di prodotti con prezzi al minimo storico. Per questo, in attesa del vero Prime Day, ecco la nostra raccolta dei migliori sconti anticipati, che potete sfruttare sin da subito. Inoltre, vi ricordiamo che il modo migliore per conoscere tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale del Prime Day è seguirci sul nostro canale Telegram. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. Offerte AmazoN PRIME DAY

TOP 10 offerte anticipate Prime Day

Nella nostra selezione delle offerte anticipate Prime Day trovate 10 prodotti molto popolari, qualche gadget a basso costo e altri prodotti meno celebri ma molto convenienti. Per tutti il rapporto qualità/prezzo fa la differenza. Sono imperdibili le cuffie JBL Tune 510BT e gli auricolari OPPO Enco Buds2, entrambi wireless e a meno di 30€. Molto interessante il prezzo del top gamma Android Galaxy S24 Ultra, che scende sotto ai 1.000€ in versione da 256 GB. C'è poi tanto spazio per la domotica, con i nuovi prodotti Amazon Echo Spot e Fire TV Stick 4K Max, ma anche il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N20 Plus, molto completo e con sconto extra.

Se la nostra selezione top 10 non è abbastanza per voi, potete consultare tutte le offerte disponibili su Amazon.it. Di seguito vi lasciamo i link per le altre raccolte che abbiamo curato personalmente, con tanti altri prodotti in sconto da non perdere per il Prime Day. Smartphone

Dispositivi Amazon

Robot aspirapolvere

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.