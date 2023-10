I migliori prodotti tech in offerta al prime day di ottobre, secondo noi

Con le offerte Prime Day di Ottobre 2023 la scelta non manca sicuramente. Per questo motivo, noi del team di SmartWorld cerchiamo di selezionare con cura i prodotti che vi suggeriamo nelle nostre selezioni di articoli: per orientarvi nella scelta, vi ricordiamo della nostra pagina con le migliori offerte Prime Day, suddivise per categoria e, ovviamente, la nostra TOP 10 dei migliori prodotti. In questo articolo, invece, proviamo a suggerirvi i nostri prodotti preferiti tra quelli in offerta: abbiamo a che fare quotidianamente con la tecnologia, e ognuno di noi del team ha le proprie preferenze, con un occhio di riguardo per la tipologia di prodotti che segue. Di seguito quindi 12 prodotti suggeriti direttamente dal team di SmartWorld, suddivisi in base a chi li consiglia.

Emanuele consiglia:

La telecamera di Google non costa affatto poco, neanche con lo sconto del Prime Day. Ma sono oltre 50€ in meno per un prodotto che si farà decisamente apprezzare nel tempo. È una delle migliori telecamere per la sicurezza a batteria e ovviamente si integrano perfettamente con l'ecosistema Google.

Senza girarci intorno: questa lampada è la versione economica di una delle più belle di Philips Hue. Ma a questo prezzo non potretre farne a meno. Posizionata in un angolo verso il muro diventerà una delle più belle lampade di arredo di casa vostra.

Nicola consiglia:

Motorola MA1 è, senza tanti giri di parole, il miglior dongle per Android Auto Wireless. E di recente è diventato compatibile anche con CarPlay Wireless. Quando si dice "due piccioni con una fava"!

I caricabatteria GaN (al nitruro di gallio) sono la nuova generazione di caricatori: sono super compatti e super potenti. Se non ne avete ancora uno, questo di Anker da 30W è ottimo e costa poco.

Giuseppe consiglia:

Quando ci sono eventi Amazon, non c'è miglior regalo di un Kindle. Se siete dei lettori, amerete avere un ebook reader: è un oggetto che vi cambia la vita, e costa relativamente poco per quel che offre. Per innamorarvi della lettura su ebook reader, anche il modello base di Kindle va benissimo.

È facile consigliare le Sony WH-1000XM5, forse perfino banale. Nella nostra recensione le abbiamo definite il meglio del meglio, ed effettivamente è così: sono in assoluto le migliori cuffie che ci sia mai capitato di provare, per qualità audio e cancellazione del rumore. Certo, costano molto, ma la qualità che offrono è impareggiabile. Bonus: se non potete permettervi le 1000XM5 ma cercate delle cuffie a cancellazione del rumore, vi consiglio di orientarvi sui modelli di Soundcore, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, in particolare le Soundcore Space Q45 (qui la nostra recensione) e le economiche Soundcore Life Q30 (qui la nostra recensione).

Lorenzo consiglia:

È probabilmente la miglior scopa elettrica per rapporto qualità/prezzo tra quelle che abbiamo provato nell'ultimo periodo (qui la nostra recensione). Leggera, si manovra bene, ha una buona potenza di aspirazione, tantissimi accessori in confezione ed è l'unica che ha una testina LED a luce blu che evidenzia DAVVERO tutto lo sporco sul pavimento, permettendovi di pulire a fondo essendo sicuri al 100% di non lasciare nulla indietro.

Se proprio dovete farvi una friggitrice ad aria, fatevene una che sia anche bella da esporre! Sì perché la maggior parte dei modelli sono neri, grossi e poco eleganti da esibire in cucina, mentre i modelli di Xiaomi hanno linee morbide e un colore ben più accomodante. A questo aggiungeteci anche ottime performance e una modalità di cottura che va da 40° (ci potete fare anche lo yogurt) fino a 200°. Ha persino il Wi-Fi e l'app dedicata!

Vezio consiglia:

Entrate nel mondo del PC gaming, fatelo adesso! Assemblare un PC desktop è più facile ed economico di quanto pensiate, soprattutto se partite da questo bellissimo case tutto bianco, oggi in sconto a meno di 90€. Il design di NZXT H5 Flow è molto minimale, ma anche molto funzionale: ha dimensioni compatte, griglie traforate sopra e davanti per massimizzare l'airflow, una ventola diagonale per muovere aria sulla GPU, più tanti incavi e sostegni per facilitare il cable management. Se volete farvi un'idea più approfondita, qui la nostra recensione di un modello simile (H5 Elite).

Molto spesso mi viene chiesto: "mi consigli una fotocamera economica per iniziare a scattare?". Faccio sempre fatica a trovare prodotti da proporre, ma oggi c'è questa piccola Canon EOS M50 mark II che risolve ogni problema. Non è certamente una macchina per professionisti, però è una bella mirrorless con sensore APS-C e obiettivo Canon EF-M 15-45mm incluso in confezione. Perfetta per entrare nel mondo della fotografia e per fare foto in vacanza. Per saperne di più, vi rimando alla nostra recensione.

Giorgio consiglia:

Questo power bank è uno dei miei preferiti e lo consiglio spesso ad amici e parenti, perché si distingue per un design fuori dall'ordinario: è ultra-compatto, decisamente facile da trasportare e non necessita neppure di un cavo, in quanto l'ingresso è integrato. È la soluzione perfetta se siete in cerca di un accessorio pronto all'uso e che non sia ingombrante, ottimo da mettere in borsa o nel borsello. Occhio alla versione che comprate: c'è sia quella USB-C, che la variante con il Lightning.

Quanto è bello ascoltare la musica o un bel podcast mentre si fa la doccia? Provare per credere: questo piccolo altoparlante costa pochissimo e fa quello che deve. È dotato di un ventosa per appenderlo dove volete e risulta completamente impermeabile, quindi potrete cambiare canzone senza preoccuparvi di bagnarlo. Può essere collegato via Bluetooth 5.0 ad iPhone o smartphone Android. Non manca neanche il microfono, per rispondere alle chiamate più urgenti da sotto la doccia. Per meno di dieci euro, difficile chiedere di più.