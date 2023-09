Musica in streaming gratis per 4 mesi con la nuova promo Amazon per Music Unlimited

La promozione speciale per il servizio Music Unlimited torna protagonista su Amazon Italia per regalarvi tanti mesi di musica gratis. Per la precisione, la nuova offerta arriva proprio in occasione dell'annuncio della Festa delle Offerte Prime e sarà valida solo fino al 12 ottobre 2023. Attenzione alla formula, che questa volta è davvero particolare!

In questo articolo vi spieghiamo come fare ad attivare la prova gratuita e quali contenuti contiene il servizio Music Unlimited. Cliccate sul pulsante a seguire per scoprire tutte le informazioni sulla promozione.