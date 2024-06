Musica gratis fino a 5 mesi con la nuova promo Amazon Music Unlimited

A questo punto sarà possibile godere di tutti i servizi di Music Unlimited a costo zero per un periodo di 5 o 3 mesi, a seconda che siate o meno utenti Amazon Prime. Finito il periodo di prova gratis, il servizio si rinnoverà automaticamente ogni mese al costo di 10,99€. Ovviamente è possibile disattivarlo in ogni momento, anche prima della fine dei mesi promozionali.

Music Unlimited è un servizio di musica e podcast in streaming simile a Spotify e curato direttamente da Amazon. Propone l'accesso diretto a migliaia di canzoni direttamente online, non ha pubblicità e permette anche il salvataggio offline. Inoltre, si integra con i servizi di Amazon Alexa su tutti i dispositivi compatibili, come ad esempio gli smart speaker della serie Echo.

Per maggiori informazioni sul servizio e sull'offerta, vi lasciamo a questo indirizzo i termini e le condizioni della promozione.

