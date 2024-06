Gli auricolari con ChatGPT oggi sono al miglior prezzo di sempre: proiettatevi nel futuro!

Un'altra tra le migliori offerte del giorno è quella relativa agli auricolari Nothing Ear, disponibili al prezzo speciale di 129€ su Amazon Italia. Il ribasso dunque è di circa 20€ rispetto all'importo di listino, che non è da sottovalutare, considerando la loro recente uscita.

Si tratta di cuffiette all'avanguardia, dotate di driver da 11 mm con diaframma in ceramica e suono potente, che supportano streaming ad alta risoluzione fino a 1 Mbps con LHDC 5.0 e fino a 990 kbps con LDAC. Il tutto è alimentato dalla cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB, con adattamento intelligente, che regola automaticamente il livello di cancellazione in base all'ambiente circostante.

Una delle caratteristiche di punta degli auricolari di Nothing in questione, poi, è l'integrazione di ChatGPT, una caratteristica esclusiva per i possessori dei telefoni Nothing. La funzione consente di interagire vocalmente con l'intelligenza artificiale per ottenere informazioni e assistenza in tempo reale: una feature più avanzata rispetto ai classici assistenti vocali, che continuano ad essere un po' indietro da questo punto di vista.

Vi spieghiamo tutto nel dettaglio nella nostra recensione completa.

