Buttate via le chiavi: oggi è un ottimo giorno per comprare questa serratura smart

Nuki Smart Lock 3.0 Pro, disponibile su Amazon Italia al prezzo speciale, il migliore di sempre, pari a 239€.

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro è progettata per automatizzare una serratura già esistente. Infatti, il dispositivo si monta sopra la serratura interna della porta e utilizza la chiave già inserita per girarla automaticamente. Questo significa che non è necessario sostituire la serratura attuale, ma piuttosto si aggiunge una soluzione smart che consente di controllare l'apertura e la chiusura della porta tramite smartphone o altri dispositivi smart.

Ovviamente è compatibile con la maggior parte delle serrature e può essere montata facilmente senza la necessità di attrezzi speciali. Un punto fondamentale da tenere presente è che la serratura deve poter girare utilizzando una chiave all'esterno anche quando un'altra chiave è inserita all'interno.

Ciò è importante perché la Nuki agisce sulla chiave interna per bloccare o sbloccare la porta. In ogni caso, vi invitiamo a leggere la nostra recensione completa per ulteriori dettagli sul funzionamento.

