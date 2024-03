Se volete acquistare un nuovo smartphone appena uscito al miglior prezzo possibile, questo è l'articolo che fa per voi! Qui trovate gli sconti più accattivanti per i nuovi Samsung Galaxy A35 5G e A55 5G, per Nothing Phone (2a), per Xiaomi 14 e Realme 12 Pro.

Si fanno sempre più frequenti le promozioni lancio su Amazon Italia per spingere gli acquirenti della prima ora a comprare i dispositivi appena sbarcati sul mercato. Non è facile però beccarle tutte: di conseguenza abbiamo preparato per voi un articolo che racchiude tutte quelle attualmente attive, così potrete consultarle con il massimo della comodità.

Prima di buttarci nella mischia, a seguire vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.