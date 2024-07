Questi sono i due migliori TV box Android, e non solo sono in offerta, ma ti fanno anche un regalo!

Ormai da anni c'è un nome che regna su tutti gli altri TV Box Android, anzi due nomi: NVIDIA Shield TV e Shield TV Pro. Peccato che siano tra i più cari in commercio e che raramente siano in offerta. Ecco perché oggi è un buon giorno per comprarli!

La buona notizia infatti è che entrami sono scontati in occasione del Prime Day, e non solo il prezzo è molto ghiotto, ma in omaggio c'è anche un mese di GeForce NOW Ultimate (del valore di 21,99€).

Per chi non avesse familiarità con quest'ultimo, si tratta di un servizio di giochi in streaming, che attinge dal catalogo di Steam e altri servizi, offrendo una qualità che non teme confronti e che può arrivare fino in 4K e fino a 120 fps. Sarà come giocare con una RTX 4080!

Per quanto riguarda invece le Shield, le differenze principali tra i due modelli, al netto del design, sono:

2 porte USB-A 3.0 su Shield Pro, laddove l'altra ne è priva

su Shield Pro, laddove l'altra ne è priva 3 GB di RAM su Shield Pro contro 2 GB

su Shield Pro contro 2 GB 16 GB di archiviazione su Shield Pro contro 8 GB

su Shield Pro contro 8 GB microSD su Shield TV, assente sul Pro

A seguire i box per l'acquisto, con l'indicazione dei rispettivi sconti.

Chi stesse cercando un dispositivo di questo tipo, non si pentirà senz'altro dell'acquisto!