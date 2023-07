MacBook Air 15 anticipa il Prime Day! Offerta bomba Amazon per il leggerissimo portatile Apple

Il nuovo MacBook Air 15 anticipa il Prime Day 2023 ed è il protagonista assoluto della giornata di offerte speciali disponibili su Amazon Italia. Il leggerissimo notebook Apple con macOS è acquistabile a prezzi ribassati in tutte le edizioni e tutte le colorazioni: si parte da 1.599€ per il modello da 256 GB di SSD e da 1.799€ per quello con SSD da 512 GB.

Le qualità del MacBook Air 15 sono molte e non riguardano solo il design. Lo schermo Liquid Retina da 15,3" ha una luminosità di 500 nit, il processore integrato è il nuovo Apple M2 di ultima generazione e ci sono speaker audio di altissima qualità. Il peso è di appena 1,36 kg, tra i più bassi in assoluto per un notebook da 15". Date un'occhiata a questo articolo per leggere tutte le caratteristiche.

Per acquistare una delle versioni di MacBook Air 15 disponibili in sconto, tutte vendute e spedite da Amazon, basta utilizzare i pulsanti nella lista in basso.

Inoltre, se volete confrontare questo modello con gli altri a marchio Apple, vi consigliamo di controllare la nostra pagina dedicata ai migliori MacBook.

