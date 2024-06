Il caricabatterie più tenero di sempre è imperdibile a prezzo così basso

La ricarica è tutta un'altra cosa con i nuovi caricabatterie a forma di robottino di UGREEN. Non solo sono belli e simpatici, ma oggi sono anche in sconto al miglior prezzo di sempre su Amazon Italia, con una bella offerta speciale che vi farà venire voglia di portarveli tutti a casa. Per la precisione, parliamo dei tre modelli di UGREEN Nexode RG in colorazioni nero, azzurro e viola, tutti in sconto a soli 39,99€ su Amazon, attivando la casella coupon sulla pagina Amazon.

Il prezzo è molto conveniente, visto che parliamo di alimentatori da 65 Watt con tecnologia GaNFast e tre porte a disposizione: due USB-C e una USB-A. La potenza è sufficiente non solo per la ricarica rapida di smartphone e tablet, ma anche per ricaricare notebook, console portatili e tanti altri dispositivi. La particolarità dei Nexode RG è che hanno la spina elettrica da muro nascosta nei "piedi", con una cover magnetica che si sfila e lascia uscire la spina. Inoltre, sul fronte c'è anche un piccolo schermetto LED con una faccina sorridente stile emoji, che cambia a seconda del tipo di ricarica utilizzata.

Vi consigliamo di non perdervi questa bella offerta per i piccoli UGREEN Nexode RG, li trovate tutti pronti all'acquisto su Amazon dai box in basso. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.