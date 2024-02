Se vi piacciono i set floreali di LEGO, questo è il giorno giusto per acquistarli! Su Amazon Italia c'è una valanga di nuove offerte speciali per tanti set dedicati ai fiori, tutti ai minimi storici assoluti.

Nella lista in basso trovate una selezione dei set LEGO della serie Creator. Il prezzo è lo stesso per tutti, vale a dire 11,99€. Potete scegliere tra i fiori di loto e di ciliegio, i girasoli e le classiche rose rosse. La cosa bella di questi set floreali è che sono componibili a piacimento, dunque potete creare un bouquet variegato unendo tanti set insieme.

