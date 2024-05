Se avete voglia di riprendere le vostre imprese sportive, anche quelle più estreme, non c'è niente di meglio di una GoPro HERO12 Black, soprattutto quando è in sconto al miglior prezzo di sempre su Amazon Italia, come succede oggi! Il momento per acquistarla è quello giusto: sta arrivando l'estate, si preparano le vacanze, un'action cam come questa non può mancare in valigia.

Le specifiche di questa fotocamera super resistente sono spettacolari. Ha un'ottica ultra grandangolare, regolabile tramite software, che riprende con grande ampiezza. Il sensore da 1/1,9" permette di registrare fino a risoluzione 5,3K a 60 fps e può scattare foto fino a 27 MP. Inoltre, è possibile fare live streaming diretto sui social e usare la GoPro come webcam.

Insomma, un prodotto versatilissimo e con due punti di forza molto importanti: la scocca impermeabile, che permette di usarla anche sotto la pioggia o al mare, e soprattutto la tecnologia di stabilizzazione dell'immagine, molto efficace in ogni condizione.

Se siete appassionati di ciclocross, surf, arrampicata e sport estremi, oppure volete semplicemente riprendere i momenti più divertenti delle vostre vacanze al mare o in montagna, fatevi tentare dall'offerta del giorno per GoPro HERO12 Black. La trovate su Amazon Italia a soli 349€ netti, un prezzo mai così basso.

