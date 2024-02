Doppi Saldi per gli smartphone Motorola, con due modelli ai migliori prezzi di sempre su Amazon

Se amate gli smartphone Motorola, ecco il momento giusto per acquistare due modelli ai migliori prezzi di sempre su Amazon Italia. Grazie alla promozione attiva fino al 25 febbraio 2024, sia il Motorola Edge 30 Neo che il Motorola Moto G84 in colorazione Viva Magenta sono disponibili ai rispettivi minimi storici, venduti e spediti da Amazon.

Le nuove offerte speciali propongono sconti molto convenienti per entrambi i dispositivi. Per la precisione, Motorola Edge 30 Neo si può acquistare a soli 188€ circa in colorazione nera con uno sconto del 37%, mentre la bellissima versione Viva Magenta di Motorola Moto G84 costa solo 210€, con un risparmio del 30% rispetto al prezzo di listino.

In basso trovate i link diretti per l'acquisto dei due smartphone su Amazon Italia: essendo venduti e spediti da Amazon, avete tutte le garanzie del caso, come la consegna gratuita e rapida.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.