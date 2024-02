La nuova PlayStation 5 Slim è in sconto ad un prezzo mai visto prima! Grazie alle offerte speciali disponibili su Amazon Italia e sui maggiori store italiani, oggi potete acquistare la console Sony in versione Standard a soli 474€ circa. Attenzione perché lo sconto sarà valido solo fino al 25 febbraio o fino ad esaurimento scorte!

Il modello specifico in offerta è la PS5 Slim Standard, quello con lettore disco integrato ma staccabile. Il prezzo è veramente ottimo, il minimo storico assoluto per questa versione. Lo trovate sia su Amazon che sugli store online di Unieuro, MediaWorld e Euronics. In basso trovate la lista con tutti i link per ogni store.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.