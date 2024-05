Avete bisogno di spazio dati? C'è un SSD da 2 TB super veloce a prezzo eccezionale su Amazon

Se avete bisogno di tanto spazio di archiviazione e soprattutto di tanta velocità, non potete perdervi la nuova offerta speciale disponibile su Amazon Italia. Lo sconto riguarda SK hynix Platinum P41, un SSD NVMe con supporto PCIe 4.0 con capacità di ben 2 TB, venduto sullo store a soli 155€ circa. Non si tratta del minino storico assoluto, ma siamo vicinissimi!

Il suo punto di forza più grande è la velocità, appunto. Sulla lettura sequenziale arriva a ben 7.000 MB/s, mentre per la scrittura sequenziale siamo a 6.500 MB/s. Per il resto si tratta di un classico SSD in formato M.2 con memorie flash NAND a 176 strati e cache SK hynix HYPERWRITE.

Le prestazioni sono di altissimo livello, dunque, ottime sia per la produttività avanzata che per il gaming. La sua versatilità può essere un fattore decisivo per la scelta, perché con un SSD del genere riuscite a coprire qualsiasi esigenza d'utilizzo.

