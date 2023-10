LEGO non aspetta il Black Friday: prezzi scontatissimi con il "COUPON" Amazon

LEGO ha grandi piani per questo Black Friday 2023, con delle iniziative speciali attive già dal fine settimana precedente al "Venerdì Nero". Manca dunque ancora un mese, un'attesa che è possibile allietare con una bella infornata di offerte su Amazon, che comprende set di spicco come il Millennium Falcon di Star Wars, la casa di Up ed il mitico Bonsai.

I set che vi proponiamo nella lista in basso sono già in ribasso, con tagli di prezzo variabili: a questo sconto si può applicare il coupon aggiuntivo spuntando l'apposita casellina su Amazon, per ottenere un ulteriore 15% di sconto sul prezzo già ribassato.

Prima di passare in rassegna i migliori set LEGO in offerta oggi, vi segnaliamo la pagina allestita per l'occasione a questo indirizzo, che include tutto il catalogo dei mattoncini in promozione. Dopo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, vi aspetta la selezione speciale che abbiamo stilato per voi.

