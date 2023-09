Amazon svende set LEGO che usciranno presto dal commercio, quasi a metà prezzo!

Mentre studia un metodo per migliorare il suo impegno ambientalista, LEGO torna sul campo delle offerte con una valanga di sconti su Amazon. A differenza delle ultime infornate, quest'ultima è particolarmente invitante perché coinvolge anche dei set che usciranno presto fuori produzione (qui trovate una lista bella piena).

Ad esempio, il collolungo di Horizon: Forbidden West, l'astronave dei Guardiani della Galassia e la Ducati sono tre set splendidi, che presto smetteranno di essere prodotti, dunque sarà difficile trovarli. Il nostro consiglio è dunque quello di approfittare degli sconti, per avere la sicurezza di portarseli a casa a buon prezzo, prima che spariscano dai negozi.

Prima di passare in rassegna i migliori set LEGO in offerta oggi, vi segnaliamo la pagina allestita per l'occasione a questo indirizzo, che include tutto il catalogo dei mattoncini in promozione. Dopo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, vi aspetta la selezione speciale che abbiamo stilato per voi.

Canale Telegram Offerte