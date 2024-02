Alexa salva il vostro San Valentino: oggi sconti d'amore per Echo e Fire TV Stick

Torniamo a parlare di offerte di domotica: dopo aver sbirciato quelle dei campanelli smart e delle security-cam, adesso ci spostiamo sulle più classiche. Nel dettaglio, Amazon mette a prezzo di saldo tutte le sue Fire TV e la gamma Echo, così da poter utilizzare l'assistente vocale Alexa sugli smart speaker Echo o sulle chiavette per televisori.

I prezzi scontati non sono i migliori in senso assoluto, eppure la nuova Fire TV Stick 4K Max sbaraglia tutta la concorrenza di questa tipologia di dipositivo anche a circa 52€. Per chi desiderasse risparmiare ulteriormente, c'è il modello Full HD che costa 30€. Spicca pure uno sconto anche sul Fire TV Cube, ma se è al rapporto qualità/prezzo che guardate, le Fire TV Stick sono senz'altro la scelta migliore.

Come detto, fanno capolino anche gli sconti sui dispositivi Echo, sebbene in passato si siano visti prezzi più allettanti.

Nel caso dobbiate fare un regalo (tipo per San Valentino, perché no!), però, adesso è una buona occasione per prenderli ad una cifra più appettibile.

