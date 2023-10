La miglior NON tecnologia in sconto per la Festa delle Offerte Prime: vai di scorte per la casa!

La Festa delle Offerte Prime è oramai agli sgoccioli. Mancano circa 12 ore al termine delle offerte dedicate agli abbonati Amazon Prime, ma c'è ancora tempo per approfittare delle migliori offerte ancora attive. Al seguente link trovate la nostra selezione delle TOP 10 offerte tech; in questo articolo invece ci concentriamo sulle offerte NON tech per la casa e la cura della persona. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. FESTA DELLE OFFERTE PRIME

Per la casa

Mi piacerebbe dirvi di comprarvi al volo le Scottonelle come in passato. Sono effettivamente in sconto, ma il prezzo a cui è proposto il mega bundle di carta igenica non è basso come in passato. Si spende circa 45 centesimi a rotolo. Se volete un'alternativa a prezzo simile c'è anche il bundle di Tenderly a 50 centesimi a rotolo.

Sempre nell'ottica di fare un po' di scorta, non male questa tripletta di Mr. Muscle per lo scarico della cucina. Di solito al supermercato si trova a circa 4€ al pezzo, questo bundle invece viene 9,49€ e ne include tre.

E per la lavastoviglie? Ci sono tante pasticche in offerta, ma le più convenienti dovrebbero essere queste Finish Quantum Infinity Shine a 15 centesimi a unità. La confezione ne include 166.

Per la lavatrice invece ci sono due offerte interessanti, una sulle capsule Dash (116 lavaggi, 26 centesimi a lavaggio) e una sul Napisan in formato Maxi Pack.

Occhio anche alle offerte bagno e pavimenti, si trovano sconti niente male, soprattutto sui bundle con tanti prodotti all'interno.

Per i bambini

Chi ha bambini piccoli da accudire saprà anche meglio di noi quanto fanno comodo le salviette umide. Questo pacco famiglia (letteralmente) di WaterWipes fa al caso vostro. Il prezzo scontato è il più basso di sempre, anche se è già stato in vendita a questa cifra.

Uno zaino per portare sempre con sé tutto ciò che serve per neonati e bambini piccoli è praticamente indispensabile. Se volete prendere due piccioni con una fava, c'è questo bundle di Chicco che include salviette, crema e sapone per il bagnetto, tutto all'interno di uno zaino pensato proprio per avere sempre con sé l'indispensabile.

Ci sono anche diversi pannolini e mutandine in sconto, ma per quelli vi rimandiamo direttamente alla sezione su Amazon che li ospita. Offerte Prime Bambini

Caffeina a gogo

Caffè! Se dovete comprare capsule compatibili è il momento giusto. Però non vi suggerirò le solite capsule caffè Borbone (che ovviamente è in sconto, 19 centesimi a capsula), anche perché se avete una macchina Nespresso saprete meglio di me che le capsule compatibili non in alluminio tendono a far uscire un sacco di acqua in più, che in parte finisce nel caffè e in parte nel vassoio di raccolta inferiore. Sempre Borbone le fa anche in alluminio e il prezzo, 25 centesimi a capsula, è comunque inferiore a quelle base originali Nespresso (si parte da circa 45 centesimi a capsula).

Se volete spendere un po' meno ci sono quelle Splendid sempre in alluminio con uno sconto Prime del 19%. Si parla di 22 centesimi a capsula. Alternativamente ci sono le Lavazza Ristretto in alluminio a 27 centesimi a capsula.

Cercate caffè in chicchi? Provate qualcosa di alternativo: c'è l'Holiday Blend di Starbucks. Si ha la tendenza, soprattutto in Italia, a credere che Starbucks faccia solo caffè annacquati. In realtà il marchio vanta molte varianti di caffè, e da sempre commercializza anche il caffè in grani di ottima qualità.

Comunque di caffè in sconto ce n'è di tutti i tipi. Vi merita fare un giro sulla landing page allestita da Amazon per l'occasione. La trovate cliccando qui sotto. CAFFè IN OFFERTA FESTA PRIME 2023

Testine e lamette

Tra le offerte ci sono anche quelle dedicate a testine e spazzolini elettrici (le trovate tutte qui), un'ottima occasione per fare scorta visto quanto costano di solito le testine di ricambio.

Occhio anche alle lamette, qualche sconto interessante si trova, sempre ovviamente sui pack scorta.