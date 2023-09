Quale notebook acquistare: i migliori in offerta su Amazon Italia

Amazon è spesso piena di sconti relativi ai notebook ed in special modo i notebook gaming, ma non è sempre facile capire quali conviene comprare e quali invece lasciare sullo scaffale per attendere percentuali di ribasso più ghiotte. In questo articolo, guarda caso, andiamo a segnalare i modelli che vale la pena acquistare oggi!

In questa festa del risparmio si uniscono molti marchi sotto un unico tetto, da Lenovo a Asus, passando per Acer e MSI, azienda amatissima dai videogiocatori. L'iniziativa coinvolge modelli con GPU dedicate, tra cui un nuovissimo Predator Helios Neo 16 con a bordo la potente NVIDIA GeForce RTX 4070, il tutto offerto al miglior prezzo di sempre (1.699€ anziché 1.900€ circa).

