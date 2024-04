iPhone 15, portatili MSI e smartphone low cost nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 11 aprile

Oggi 11 aprile 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete in cima alla lista iPhone 15, seguito da Moto G84 e Galaxy Tab A7 Lite. Sconti interessanti per i portatili MSI Moderm e Lenovo IdeaPad Slim 3. Per gli amanti della realtà virtuale abbiamo HTC VIVE Pro 2 in sconto. In offerta anche un gioco PS5 e un set LEGO.

Offerte ancora attive

Tra le migliori offerte ancora attive troverete Lenovo Tab M10 Plus e Xiaomi Redmi Note 13. Non mancano una varietà di portatili ASUS Vivobook e HP. Per la vostra cucina, due friggitrici ad aria marchiate COSORI. Per le vostre pulizie quotidiane abbiamo invece iRobot Roomba i8 e una scopa elettrica Philips. In sconto anche il grande Samsung Lifestyle TV 4K da 85".

Offerte smartphone TCL

Oggi 11 aprile tra le offerte del giorno abbiamo anche una varietà di smartphone low cost marchiati TCL, perfetti per utenti poco pretenziosi che hanno problemi di budget e sono alla ricerca di un prodotto di qualità. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.