Google Pixel 7a, Huawei band 8 e robot aspirapolvere LEFANT nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Inoltre, nell'elenco di seguito trovate i link a tutti i volantini attivi in questi giorni, con altre offerte tech da non perdere.

Iniziamo la settimana con le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia. Tra le migliori offerte del giorno troverete smartphone e smartwatch, portatili, monitor e controller, friggitrici ad aria, robot aspirapolvere economici, accessori tech come cavi e adattatori USB, giochi PlayStation e cuffie. Menzione d'onore al paragrafo dedicato alle offerte Huawei . Di seguito le varie categorie con elenchi prodotti.

Nothing Phone (2a) in offerta lancio

Nothing Phone (2a) arriva su Amazon Italia con una promozione lancio da non perdere! Il nuovo medio gamma sarà disponibile ufficialmente a partire dal 12 marzo 2024, ma sin da ora potete acquistarlo in preordine con un bundle molto conveniente.

In questo momento, potete sfruttare la promozione lancio su Amazon Italia, che permette di acquistare entrambe le configurazioni ai prezzi di listino ufficiali, ma con in regalo gli auricolari true wireless CMF Buds Pro. Trovate a seguire i link diretti per l'acquisto.