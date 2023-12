Galaxy Z Flip5, Sony INZONE H3 e TV Hisense nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 12 dicembre

Oggi 12 dicembre 2023 le offerte tech del giorno si fanno davvero interessanti. In cima alla lista a portare alto il nome del paragrafo troviamo Apple Watch SE, seguito da un tablet Lenovo, un portatile ASUS e due monitor HP e MSI. Super scontate le cuffie gaming Sony INZONE H3. Sconti interessanti anche per i due navigatori TomToM GO 520 e TomTom GO Basic 6.

Offerte ancora attive

Resistono una varietà di prodotti nel paragrafo delle offerte ancora attive. Ancora in sconto Samsung Galaxy Tab S9 FE, Huawei Watch Fit SE, AirPods (3 generazione), Fujifilm instax mini 12 e Polaroid Go Generation 2. Ma non è finita qui, in quanto non mancano piccoli elettrodomestici come scope elettriche e robot pulizia dal prezzo conveniente, più altri accessori tech.

Offerte giochi da tavolo

Siete in cerca del gioco da tavolo perfetto per rallegrare le vostre serate durante le festività natalizie? Allora questo è il paragrafo giusto per voi. Di seguito troverete tanti giochi da tavolo divertenti: Stella: Dixit Universe per nutrire la vostra immaginazione, Hidden Games Luogo del Reato per gli amanti dei gialli, Risiko per chi è ancora legato ai classici.

Offerte TV Hisense

In questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori offerte sui TV Hisense. Troverete modelli di tutte le dimensioni (dai 43" fino ai 75"), risoluzione 4K, con HDR, Dolby Vision e supporto assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Offerte Anker

Tra questi prodotti Anker in offerta, quale finirà sotto il vostro albero di Natale? Di seguito auricolari, cuffie, mini cassa Bluetooth e un proiettore portatile, tutti in sconto per questo Natale 2023.

Offerte Smartphone

Tra le offerte di oggi 12 dicembre 2023 non mancano gli smartphone. Di seguito troverete dei modelli economici perfetti per chi ha problemi di budget ma è in cerca di un buon prodotto. In testa Realme C55, seguito da Realme Narzo 50A e Realme 9. Non mancano modelli per utenti più esigenti: iPhone 15 Pro Max, Google 8 Pro e Samsung Galaxy Z Flip5.

Offerte giochi console

Questa Natale 2023 regalatevi un nuovo gioco per la vostra console del cuore. In sconto giochi PS5, Nintendo e Xbox.