Xiaomi 14, Lenovo IdeaPad Slim 3 e OPPO Enco Buds2 Pro nelle migliori offerte di oggi

Offerte Xiaomi 14 e 14 Ultra

I nuovi top di gamma di Xiaomi arrivano finalmente su Amazon Italia! Xiaomi 14 è già disponibile e in sconto. Diversamente Xiaomi 14 Ultra sarà disponibile ufficialmente dal 18 marzo, ma sin da ora potete acquistarlo in preordine con un bundle in sconto lancio. Di seguito i link diretti per l'acquisto.

Samsung Galaxy A35 e A55 in sconto lancio

I nuovi smartphone medio gamma di Samsung arrivano su Amazon Italia e sono già in sconto lancio! Imperdibili a questi prezzi, saranno sicuramente i nuovi bestseller per i prossimi mesi. Prendeteli subito dai link a seguire!

Nuove Offerte - 12 marzo

Oggi 12 marzo 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete Moto G84, Lenovo IdeaPad Slim 3, Logitech MX Keys S Combo, auricolari OPPO e un'economica friggitrice ad aria Aigostar. Non mancano scope elettriche e robot aspirapolvere per la vostra casa e qualche accessorio tech dal prezzo conveniente.

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete un performante Google Pixel 7a. In sconto anche ASUS ProArt display e il controller Android Razer Edge & Kishi V2 Pro. All'appello non mancano piccoli accessori UGREEN e friggitrici ad aria economiche marchiate Ufesa. In offerta anche EA SPORTS FC 24 Standard Edition per PS5. Per la pulizia della vostra casa due LEFANT robot aspirapolvere.

Offerte Huawei

Di seguito una varietà di smartwatch, auricolari, portatili marchiati Huawei dal prezzo conveniente. Non vi resta altro da fare che spulciare l'elenco prodotti qui sotto e scegliere l'offerta tech giusta per voi.