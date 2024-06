Huawei Nova 12i, HP Pavilion Plus e monitor Samsung Odyssey nelle migliori offerte di oggi

Nuove offerte - 13 giugno

Oggi 13 giugno tra le migliori offerte del giorno troverete un po' di tutto! In cima alla lista Huawei Nova 12i seguito da due monitor Samsung Odyssey e un portatile HP. In sconto anche una friggitrice ad aria COSORI, un TV OLED 4K Panasonic, uno smartwatch Garmin e delle cuffie over ear con cancellazione del rumore marchiate Baseus. Ad un buon prezzo anche la webcam Logitech MX Brio. A seguire il paragrafo delle "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle "Offerte ancora attive": il nuovissimo POCO M6, seguito da Samsung Galaxy S24 e Galaxy A25. In offerta anche Galaxy Tab S9. Passiamo ai portatili: Asus Zenbook e Galaxy Book4 Ultra ad un prezzo conveniente. In offerta anche due TV Hisense Mini-LED e QLED, più Apple AirPods (terza generazione). Per le vostre pulizie quotidiane scope elettriche e robot aspirapolvere a buon prezzo. Per la vostra cucina, un'economica friggitrice ad aria. Occhio anche agli accessori (mouse, power bank e router).

