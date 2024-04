Google Pixel 8, Huawei Watch GT 3 e HP Chromebook nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 15 aprile

Oggi 15 aprile 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete un po' di tutto. In cima alla lista Google Pixel 8 seguito da un Galaxy S22 Ultra. Siete in cerca di uno smartphone ma avete problemi di budget? Niente paura, Nokia C12 è in sconto! Per quanto riguarda TV e portatili, abbiamo in sconto modelli Samsung, TCL e HP. Amanti del gaming, per le vostre sessioni di gioco abbiamo una performante sedia Oversteel a metà prezzo. Sconti anche per gli auricolari: Huawei FreeClip. Per la pulizia della vostra casa non mancano scope elettriche e robot aspirapolvere. In fondo all'elenco, due schede video NVIDIA dal prezzo conveniente.