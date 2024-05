iPad 10, Huawei Band 9 e cuffie gaming Corsair e nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 15 maggio

Oggi 15 maggio tra le migliori offerte del giorno troverete in prima linea iPhone 13, Google Pixel 7a, OPPO A18 e iPad 10. Sconti anche per gli smartwatch: Apple Watch SE e il nuovissimo Huawei Band 9. Tra gli auricolari in offerta abbiamo Apple AirPods (terza generazione). In offerta anche cuffie gaming: Corsair Virtuoso Pro e Razer Kraken V3 X. Per la pulizia della vostra casa LEFANT robot aspirapolvere e Princess Silent Storm. Tra i prodotti in offerta oggi non manca una bicicletta elettrica Nilox E-Bike J1 Plus.

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive: iPhone 15, seguito da un economico ma performante Realme C67. In super sconto Galaxy Tab A9+. Sconti anche per i portatili Acer, Microsoft e HP. Per la vostra casa non manca un robot aspirapolvere e lavapavimenti marchiato Philips. Passiamo al settore audio: mini casse Bluetooth JBL e Anker e cuffie Sony. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo dedicato alle "Offerte ancora attive".

Offerta lancio Huawei Watch Fit 3

Davvero golosa l'offerta lancio per Huawei Watch Fit 3, l'anti Apple Watch SE dell'azienda. Il pacchetto pre-lancio include gratuitamente anche gli auricolari Freebuds SE 2.

Offerte Amazfit

A seguire una varietà di smartwatch Amazfit in sconto: Amazfit Bip 5, Amazifit Active seguito dal modello GTS nella variante 3 e 4, più un modello GTR 2. Non vi resta altro da fare che scegliere lo smartwatch giusto per voi.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

