Samsung Galaxy S24, Google Pixel Buds e TV 4K nelle migliori offerte di oggi

Nuove offerte - 18 gennaio

Oggi 18 gennaio 2024 le migliori offerte del giorno comprendono una varietà di prodotti. In cima alla lista abbiamo Sony Xperia 1 V, Google Pixel Buds, monitor gaming LG, Samsung soundbar, più uno scontatissimo spazzolino elettrico Oral-B.

Offerte ancora attive

Tra le offerte ancora attive abbiamo Motorola moto g84, Galaxy Buds FE, Jabra Evolve2, Sony Alpha 6700, TV Nokia, monitor Lenovo e BenQ.

Nuovi Samsung Galaxy S24 Series

Arrivano ufficialmente su Amazon i nuovi top gamma di casa Samsung. Abbiamo in pre-ordine Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, tutti disponibili in diverse colorazioni. Se volete essere tra i primi ad avere questi smartphone, non vi resta altro da fare che prenotarli!

Offerte TV Samsung

Siete in cerca di un TV di qualità per il vostro bellissimo soggiorno? Bene, perché oggi 18 gennaio troverete in sconto una varietà di modelli Samsung Neo QLED 4K e 8K, da 55" a 75".

Offerte Visori DJI

Per le vostre esperienze di volo vi lasciamo i migliori visori DJI in offerta! Non vi resta che scegliere l'offerta su misura per voi.

Offerte Logitech

Non sono affatto male le offerte Logitech di questi giorni, con mouse e tastiere per la produttività e non solo. Date un'occhiata alla lista qui sotto!

Offerte dispositivi TP-Link

Tra le offerte del giorno non si può dire manchino gli accessori tech! In questo paragrafo abbiamo selezionato una varietà di prodotti marchiati TP-Link tra cui router, ripetitori e telecamere di sorveglianza.

Offerte Cover OtterBox

Siete in cerca di una cover per proteggere il vostro costosissimo smartphone, di un cinturino per il vostro fedele smartwatch o di una custodia antiscivolo per il vostro controller? Bene, allora siete nel posto giusto perché tra le offerte del giorno abbiamo anche una varietà di cover OtterBox dal prezzo conveniente.

Offerte smartphone

Grandi offerte anche nella categoria smartphone con Samsung Galaxy A25, OnePlus Nord CE 3 Lite e iPhone 15 Plus.

Offerte robot pulizia

Offerte interessanti anche per la pulizia smart. A seguire robot LEFANT e Roborock venduti a prezzi convenienti.

Offerte illuminazione smart

In questo paragrafo abbiamo raccolto una varietà di lampade, lampadine, luci da soffitto e lampioni smart. Sono tutti prodotti di qualità venduti ad un prezzo conveniente.