Moto G14, portatili ASUS e fotocamere Sony nelle migliori offerte di oggi

Offerta PlayStation 5 Slim

Prezzo eccezionale per la nuova PS5 in versione Slim, mai vista a cifre così basse su Amazon. Parliamo del modello in versione Standard, con lettore disco integrato e tutte le funzionalità della console Sony. Imperdibile a queste cifre, non fatevela sfuggire!

Nuove offerte - 19 febbraio 2024

Oggi 19 febbraio 2024 tra le migliori offerte del giorno abbiamo smartphone, smartwatch, monitor e portatili, più robot pulizia, scope elettriche e altri accessori tech. Ottimo prezzo per Moto G14, Nokia G42, per i portatili Asus, i monitor MSI e Corsair, per Google Pixel Watch 2, e per i robot puliza iRobot Roomba e Philips.

Offerte Fotocamere Sony

Il modo più creativo per condividere le vostre esperienze online è un vlog. Creatori di contenuti in cerca di una vlog camera di tutto rispetto, questo è il paragrafo giusto per voi. Di seguito svariati modelli marchiati Sony (anche fotocamere mirrorless).