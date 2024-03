POCO X6 Pro, AirPods 3 e Samsung Odyssey G5 nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 19 marzo

Oggi 19 marzo 2024 tra le offerte del giorno troverete tre nuovi e performanti smartphone dal prezzo conveniente: iPhone 15 Pro, POCO X6 Pro e Xiaomi 14. In sconto anche AirPods (terza generazione), MacBook Pro (M3 Pro), Galaxy Book2 Go e il monitor gaming Samsung Odyssey G5. Non mancano prodotti per la vostra casa: Electrolux Ultimate 800 e Cecofry Rain. Proseguiamo con due tastiere Logitech, LEGO Polaroid, Call of Duty: Modern Warfare III per PS4 e Huawei Band 8. A seguire il paragrafo delle offerte ancora attive con altri prodotti tech dal prezzo interessante.

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete pesi massimi come iPhone 15, seguito dall'ottimo Huawei MatePad SE. Passiamo ora a monitor e portatili: MSI Pro e LG Gram Style sono entrambi in sconto. Super offerta per EA SPORTS FC 24 Standard Edition. Per gli audiofili Huawei FreeClip ad un prezzo conveniente. Ultime, ma non per importanza, le offerte LEGO.

Samsung Galaxy A35 e A55 in sconto lancio

I nuovi smartphone medio gamma di Samsung arrivano su Amazon Italia e sono già in sconto lancio! Imperdibili a questi prezzi, saranno sicuramente i nuovi bestseller per i prossimi mesi. Prendeteli subito dai link a seguire!

Offerte CMF by Nothing Buds

Questi nuovi auricolari firmati Nothing arrivato su Amazon Italia ed offrono uno sconto a tutti quelli che li prenoteranno: il costo è davvero contenuto in relazione alle caratteristiche. Saranno disponibili tra pochissimo, il 18 marzo 2024!