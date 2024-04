Galaxy S24 Ultra, Lenovo Tab M10 Plus e portatili HP nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 2 aprile

Oggi 2 aprile 2024 tanti prodotti da 30 e lode nel paragrafo delle offerte del giorno. In cima alla lista smartphone economici, fascia media e top di gamma: Galaxy S24 Ultra, POCO C65 e TCL 405. Solitario ma venduto ad un prezzo conveniente Lenovo Tab M10 Plus. Per gli amanti delle passeggiate all'aria aperta non manca una performante bicicletta elettrica Moma Bikes. Passiamo all'area gaming: in sconto ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER e due SSD marchiate Crucial. Non mancano tre monitor economici (di cui uno portatile) marchiati MSI. Per la pulizia della vostra casa robot aspirapolvere e scope elettriche Beko, Philips e Ultenic. Attenti agli accessori (gaming e non).