OPPO Enco Buds2 Pro, Huawei Watch 4 e mouse gaming Corsair nelle migliori offerte di oggi

Coupon esclusivo per Honor Magic V2

Eccezionale sconto lancio per il nuovo smartphone pieghevole di Honor, il più leggero e sottile tra quelli in stile "Fold". Ha un hardware di alto livello e tante funzionalità speciali. Grazie al nostro coupon esclusivo che trovate a seguire potete avere uno sconto immediato di 500€ sul prezzo di listino. Non perdete l'attimo, Honor Magic V2 è davvero magico. ASMARTWORLDV2

Nuove offerte - 2 febbraio 2024

Oggi 2 febbraio 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete una varietà di prodotti gaming tra cui mouse, tastiere e cuffie Corsair, i nuovissimi auricolari OPPO Enco Buds2 Pro, TV 4K Samsung e TCL, friggitrici ad aria Moulinex e Ariete, più il performante microfono Logitech G Yeti Orb. Ma il meglio delle offerte deve ancora venire (date un'occhiata alle categorie dedicate a seguire).

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive. Ancora in sconto Google Pixel 8 Pro, POCO X6 Pro e Realme C55. Non mancano monitor dal prezzo conveniente marchiati MSI, un TV Samsung QLED 4K, auricolari Belkin e House of Marley (troverete anche un mini cassa e un bellissimo giradischi della stessa azienda), più una performante Canon EOS R50.

Nuovo Reale C67 disponibile su Amazon

Il nuovo smartphone entry-level di Realme arriva su Amazon ed è già in sconto lancio ad ottimo prezzo! Le caratteristiche di questo Realme C67 sono di buon livello e c'è un comparto fotocamera molto curato: ha un sensore principale da 108 MP e un'ottica Zoom 3X. Scegliete la vostra colorazione preferita tra nero e verde!

Offerte Huawei

Tra le migliori offerte del giorno abbiamo nuovi smartwatch e auricolari Huawei. Vediamo subito gli smartwatch: Huawei Watch Fit 2, Huawei Watch GT 3 e 3 Pro, Huawei Watch 4 e 4 Pro. Passiamo gli auricolari: Huawei FreeBuds 5 e FreeBuds SE 2. Date un'occhiata all'elenco prodotti e scegliete il vostro nuovo dispositivo Huawei.

Offerte Amazfit

Oggi 2 febbraio 2024 troverete ancora in offerta diversi smartwatch Amazfit. In sconto Amafit GTS 2, seguito da Amazfit Active, GTR 2 e Cheetah Square. Che ne dite di cambiare smartwatch?

Offerte Cecotec

Siete in cerca di una friggitrice ad aria economica o di un robot aspirapolvere dal prezzo conveniente? Bene, allora siete nel posto giusto perché in questo paragrafo abbiamo raccolto friggitrici e robot Cecotec. Spulciate l'elenco in basso e scegliete l'offerta su misura per voi.

Offerte Apple

Oggi 29 gennaio 2024 abbiamo un intero paragrafo dedicato alle offerte Apple! In cima alla lista iPhone 13 e 14, seguiti da iPad 2022, AirPods Pro (2ª generazione), Apple Watch SE (2ª generazione) e Apple Watch Series 9. Non vi resta che scegliere il vostro nuovo dispositivo Apple.

Offerte portatili

In questo paragrafo abbiamo raccolto una varietà di portatili Lenovo (gaming e non) in offerta. Date un'occhiata all'elenco prodotti qui sotto e scegliete il vostro nuovo portatile.