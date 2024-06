Realme GT 6T, HP Victus e Proscenic M9 nelle migliori offerte di oggi

Nuove offerte - 21 giugno

Oggi 21 giugno tra le migliori offerte del giorno troverete un po' di tutto: il nuovissimo Realme GT 6T seguito da Redmi Note 13 e Galaxy Tab S9 Battery Pack. In sconto anche Amazfit GTR 3 PRO. In offerta anche Proscenic M9. Passiamo ai TV, ad un prezzo conveniente due modelli 4K Panasonic e Samsung. Ottimo prezzo anche per i portatili HP. Per il vostro divertimento, il visore HTC VIVE PRO 2 affiancato da Horizon: Forbidden West (per PlayStation5). Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive" e con quello dedicato alle "Offerte OPPO Reno 12".

Offerte ancora attive

Cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive? OnePlus 10T 5G e iPhone 15 Pro Max seguiti da Lenovo Tab Extreme. Passiamo agli accessori tech: AirPods Pro, Samsung Galaxy Watch 6 e Redmi Watch 4 ad un prezzo conveniente. In offerta anche Mac Mini M2. Per il vostro divertimento (e per quello dei più piccoli) un set LEGO e due giochi PlayStation e Xbox. Non mancano due robot aspirapolvere di qualità superiore per la vostra casa.

Offerte OPPO Reno 12

I nuovi medio gamma di OPPO arrivano su Amazon! Parliamo della serie Reno 12, con due modelli diversi che offrono un'ottima esperienza utente e costano il giusto. La promo lancio è davvero appetitosa: acquistando gli smartphone su Amazon dal 18 giugno al 15 luglio, è possibile ricevere un coupon con credito Amazon in omaggio (50€ per Reno 12 Pro e di 30€ per Reno 12) da spendere su acquisti futuri.

Offerte robot e scope elettriche Dreame

Tanti modelli di robot aspirapolvere e scope elettriche ai migliori prezzi su Amazon Italia, tutti firmati Dreame. Avete tempo fino al 23 giugno per sfruttare i super sconti dell'azienda cinese, tra le migliori per i sistemi di pulizia in questo momento. Non fateveli sfuggire, trovate tutti i modelli e i link nei box a seguire.

