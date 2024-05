Redmi Note 13 Pro+, Apple Watch SE e LG OLED evo nelle migliori offerte di oggi

Nuove offerte - 22 maggio

Oggi 22 maggio 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete un po' di tutto. Come punta di diamante del paragrafo abbiamo iPad 10 seguito da Redmi Note 13 Pro+. Sconti anche per smartwatch con Apple Watch SE e Samsung Galaxy Watch6. Per la vostra casa c'è in sconto un TV OLED evo da parete, due robot aspirapolvere Roomba, più due scope elettriche Tineco e Dreame. Con l'estate ormai alle porte, non poteva mancare all'appello un performante monopattino elettrico Segway-Ninebot. In offerta anche portatili e monitor Samsung. Vi invitiamo a proseguire con le varie categorie dedicate e con le "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle "Offerte ancora attive": Huawei nova 12i, un grande TV TCL da 75" 4K, due monitor (economici) MSI e HP, più due portatili ASUS Vivobook. Passiamo all'area gaming: Corsair HS55, Razer Kraken V3 X e Corsair M75 AIR wirelss mouse da gioco. Per la vostra casa invece, Philips Airfryer, LEFANT robot aspirapolvere e Philips Hue White and Color Ambiance. Tra gli accessori non manca il nuovissimo smartwatch Huawei Band 9 e una performante Logitech StreamCam. Per il vostro divertimento non manca la versione Conspiracy del gioco da tavolo Cluedo.

Offerte dispositivi Amazon

Oggi 22 maggio tra le offerte del giorno troverete una varietà di dispositivi Amazon. A seguire videocamere sorveglianza Blink, citofoni e videocitofoni Ring (ci sono anche dei set con Echo Dot). Non vi resta altro da fare che proseguire e scegliere l'offerta su misura per voi.

Offerte LEGO

Di seguito tantissimi set LEGO scontati del 20%. Non vi resta altro da fare che scegliere quello giusto per voi.

