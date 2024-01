OPPO A79, Huawei FreeClip e giochi da tavolo nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Inoltre, nell'elenco di seguito trovate i link a tutti i volantini attivi in questi giorni, con altre offerte tech da non perdere.

Nuove offerte - 23 gennaio

Oggi 23 gennaio il paragrafo delle offerte del giorno pullula di prodotti. Abbiamo in cima il nuovo OPPO A78 , seguito da un TV TCL da 65" e un piccolo monitor Full HD di Philips. In sconto troverete anche DJI Osmo Action 4 , Dixit e Zombicide , le nuovissime Huawei FreeClip (con Band 8), OPPO Enco Free2i , iRobot Roomba e scope elettriche Samsung e Tineco. Scegliete la vostra offerta!

Offerte ancora attive

Nella categoria " Offerte ancora attive " resiste iPhone 15 Pro , seguito dalla variante Pro Max e dall'economico OPPO A38 . Sconti interessanti anche per TV Samsung QLED 4K , friggitrice COSORI e il microfono Logitech G Yeti GX Dynamic . Di seguito ulteriori categorie dedicate con tanti prodotti tech in sconto.

Offerte dispositivi Anker

In questo paragrafo troverete una varietà di accessori Anker in offerta tra cui cuffie e auricolari wireless, speaker Bluetooth, più qualche proiettore portatile dal prezzo interessante.

Offerte scope elettriche

Sono tutti modelli dall'ottima qualità costruttiva, dal prezzo conveniente e con una scheda tecnica niente male. Non vi resta che spulciare l'elenco prodotti in basso.

Siete alla ricerca di una buona scopa elettrica per pulire la vostra umile dimora? Allora siete fortunati, perché in questo paragrafo troverete in sconto scope elettriche senza fili e lavapavimenti Philips, Roborock e Dreame.

Offerte portatili

Siete in cerca di un portatile di qualità superiore (magari in offerta) che vi supporti nel vostro lavoro o nelle vostre sessioni di gioco? Bene, allora siete nel posto giusto perché in questo paragrafo troverete una serie di portatili Galaxy Book e MSI dal prezzo conveniente. In base alle vostre esigenze, scegliete il vostro portatile tra quelli presenti in elenco.