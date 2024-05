Xiaomi 14, Amazfit Active Edge e CMF Buds Pro nelle migliori offerte di oggi

Nuove offerte - 23 maggio

Oggi 23 maggio tra le migliori offerte del giorno troverete un po' di tutto.

In cima alla lista iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 14 e Galaxy A35. Sconti interessanti anche per gli smartwatch: Pixel Watch 2 e Amazfit Active Edge. Siete in cerca di un buon portatile? In offerta ci sono Galaxy Book3 Pro, Lenovo IdeaPad Slim 3 e LG Gram. Ad un prezzo conveniente anche gli auricolari CMF Buds Pro. Per la vostra casa non mancano robot aspirapolvere in sconto: Roborock Q5 Pro e iRobot Roomba i7+. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive".