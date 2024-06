Galaxy S24, LG OLED evo e monitor HP economici nelle migliori offerte di oggi

Offerte Realme GT 6

La nuova serie Realme GT 6 sbarca su Amazon con un'offerta lampo imperdibile. Non solo ci sono tutte le versioni di GT 6 e GT 6T a prezzo scontato, ma nelle confezioni di vendita sono inclusi anche gli auricolari true wireless e il caricabatteria per la ricarica rapida. Scegliete il vostro preferito e ottenete subito lo sconto.

Offerte OPPO Reno 12

I nuovi medio gamma di OPPO arrivano su Amazon! Parliamo della serie Reno 12, con due modelli diversi che offrono un'ottima esperienza utente e costano il giusto. La promo lancio è davvero appetitosa: acquistando gli smartphone su Amazon dal 18 giugno al 15 luglio, è possibile ricevere un coupon con credito Amazon in omaggio (50€ per Reno 12 Pro e di 30€ per Reno 12) da spendere su acquisti futuri.

Nuove offerte - 24 giugno

Oggi 24 giugno tra le migliori offerte del giorno smartphone e tablet Samsung con coupon, smartwatch, monitor HP e ASUS, più un conveniente portatile LG Gram. Per la vostra casa (pulizia e cucina) LEFANT M320, LG CordZero e Philips Airfryer a prezzi convenienti. Per il vostro intrattenimento non mancano TV Samsung e LG OLED evo in offerta. Amanti della musica e dell'estate, per voi casse Bluetooth portatili marchiate Anker. Per le vostre serate all'insegna del divertimento non mancano due giochi da tavolo.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Gruppo Facebook