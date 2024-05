Galaxy S23 Ultra, Apple Mini M2 e monitor HP 4K nelle migliori offerte di oggi

Sconto lancio per la serie POCO F6

I nuovi smartphone della serie F6 arrivano ufficialmente su Amazon e sono già in sconto lancio ad ottimo prezzo! Non perdetevi le due varianti di memoria per POCO F6 e per il più potente POCO F6 Pro, tutti elencati nella lista a seguire.

Nuove offerte - 24 maggio

Oggi 24 maggio tra le migliori offerte del giorno troverete una varietà di smartphone dal prezzo conveniente: iPhone 15 e 15 Pro, Galaxy S23 (con Buds2 Pro in omaggio) e S23 Ultra. Non mancano monitor (gaming e non) HP e ASUS, più Apple mini M2. In sconto anche Razer Kishi V2 per Android, Logitech MX Keys Mini per Mac e ASTRO Gaming A20. Per la vostra casa Dreame L20 Ultra e Tineco Lavapavimenti iFLOOR 2. In offerta anche Oral-B idropulsore con spazzolino. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive" e le categorie dedicate.

Offerte ancora attive

Oggi tra le "Offerte ancora attive" troverete un po' di tutto. In cima alla lista iPhone 15 Pro Max, Xiaomi 14 e Galaxy A35. Sconti interessanti anche per gli smartwatch: Pixel Watch 2 e Amazfit Active Edge. Siete in cerca di un buon portatile? In offerta ci sono Galaxy Book3 Pro, Lenovo IdeaPad Slim 3 e LG Gram. Ad un prezzo conveniente anche gli auricolari CMF Buds Pro. Per la vostra casa non mancano robot aspirapolvere in sconto: Roborock Q5 Pro e iRobot Roomba i7+.

Offerte dispositivi Amazon

Di seguito troverete una varietà di dispositivi Amazon. A seguire videocamere sorveglianza Blink, citofoni e videocitofoni Ring (ci sono anche dei set con Echo Dot). Non vi resta altro da fare che proseguire e scegliere l'offerta su misura per voi.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

