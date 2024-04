iPad 10, Galaxy Watch 6 e Odyssey OLED G8 nelle migliori offerte di oggi

Offerte serie Samsung Galaxy S24

Sconto extra di 150€ per tutti gli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, valido solo fino al 28 aprile. Utilizzando il coupon che trovate in basso potete ottenere i migliori prezzi di sempre su S24, S24+ e S24 Ultra. Fate in fretta prima che finiscano le scorte! GALAXY150

Nuove Offerte - 26 aprile

Oggi 26 aprile 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete Apple iPad (10ª generazione), Galaxy Tab S9 FE, iPhone 14 Plus, più un bello e performante Samsung Galaxy Watch6 Classic. Sconti anche per portatili e monitor: Acer Chromebook e Odyssey OLED G8. Appassionati di fotografia, per voi c'è Panasonic LUMIX in offerta. Per la vostra igiene orale uno spazzolino Oral-B Smart 4 venduto ad un prezzo conveniente. Per la pulizia della vostra umile dimora non mancano scope elettriche e robot aspirapolvere marchiati Philips. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive" e con la categoria dedicata alle "Offerte auricolari House of Marley".

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa bolle in pentola! Tra le offerte ancora attive troverete il nuovo Realme 12 Pro+ seguito dalla console portatile ASUS Rog Ally. Per quanto riguarda gli accessori, vi segnaliamo Huawei Watch GT 3, Jabra Elite 5 e Huawei FreeClip. Non mancano piccoli elettrodomestici in sconto, come le due scope elettriche Hoover e Rowenta. Presenti anche mouse, cuffie over ear JBL, più un performante proiettore XGIMI MoGo 2.

Offerte auricolari House of Marley

Audiofili amanti del brand e del suo design caratteristico, in questo paragrafo troverete una varietà di auricolari House of Marley. Di seguito modelli economici e non, wireless, con cancellazione del rumore e controlli touch. Non vi resta altro da fare che spulciare l'elenco a seguire e scegliere il modello giusto per voi.